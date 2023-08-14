وزير الدفاع الروسي: ظروف المعركة الحقيقية كشفت عيوب المعدات الغربية

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بأن المعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا، تبين في أرض المعركة أنها ليست خالية من العيوب.

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وخلال حفل افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 23"، قال شيوجو، إنه من خلال عرض نماذج الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة الروسية في أرض المعركة، والتي تعرض ضمن المنتدى يتضح أن المعدات العسكرية الأجنبية في الواقع لم تكن خالية من العيوب.

فيما أكد وزير الدفاع الروسي، إن أسلحة بلاده أثبتت موثوقية وفاعلية في ظروف المعركة الحقيقية، مشيرا إلى أن المؤسسات البحثية الروسية تدخل بمشاريع مستندة إلى مبادراتها الخاصة، مؤكدًا أن العديد منها (المشاريع البحثية) سيتم تنفيذها بالفعل لصالح القوات الروسية.

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