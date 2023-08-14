محافظ القريات يُدشّن فعاليات مهرجان تسويق المنتجات الزراعية الأول

دشَّن محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، في المركز الحضاري بمحافظة القريات، فعاليات مهرجان "تسويق المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة"، الذي ينظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، وبحضور عدد من الأهالي والمسؤولين والمهتمين والمنتجين.

اقرأ أيضا: بلينكين وتينوبو يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

وأكد محافظ القريات أن مهرجان "تسويق المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة" يحظى بمتابعة واهتمام من أميرِ منطقة الجوف؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي.

يستهدف المهرجان الذي يستمر 3 أيام، دعم صغار المزارعين والمنتجين، والحرفيين والمهتمين، وتسويق منتجاتهم، بمشاركة ٣٢ عارضًا من المزارعين والنحَّالين، و١٧ من الأسر المنتجة، وعربات الطعام.

وتتضمن برامج المهرجان إقامة مجموعة من الورش الزراعية المتخصصة لتطوير المنتجين، وعددًا من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات ترفيهية للأطفال.