تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وافق على الانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية أن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة حامل لقب الدوري السعودي للتفاوض مع نظيرتها في ليفربول من أجل التعاقد معه في الميركاتو الجاري.

وسبق وأن نفى رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح رغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول، حيث أكد: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول".

مصادر للكاس: منح الدولي المصري #محمد_صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي #الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي #ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/irpASRpo5U — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 14, 2023

ووفقا للتقارير، فإن محمد صلاح تلقى عرضا مغريا للعب في الاتحاد يضمن حصوله على 180 مليون يورو لمدة موسمين.

وتضمن عرض الاتحاد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقد صاحب الـ31 عاما، الذي لا يزال ممتدا مع الريدز حتى عام 2025.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي جانلويجي لونجاري، المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع "سبورت إيطاليا عن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح.

وكتب جانلويجي لونجاري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "اتحاد جدة لديه اهتمام قوي بضم محمد صلاح، والصفقة تبدو صعبة جدًا، لأن ليفربول لا يرغب في بيع مهاجمه".