انفجار مصنع كيماويات شمال تل أبيب (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، إن انفجارًا ضخمًا وقع في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون، شمال تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

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وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" إن المعلومات الواردة من موقع الحدث، أوضحت أن انفجارًا خطيرًا وقع في مصنع تعاوني في منطقة رمات هشارون.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر منصة "إكس": "فرق الإطفاء استطاعت السيطرة على عدة نقاط اشتعال، وتم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".