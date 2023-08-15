الصفقة السابعة من أوروبا.. الأهلي يقترب من ضم ديميرال

حسم الأهلي تعاقده مع التركي ميريح ديميرال مدافع أتالانتا الإيطالي لتواصل إدارة النادي نشاطها الملحوظ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي حسم 6 صفقات من أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متمثلة في التعاقد مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه والجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز.

ميريح ديميرال إلى الأهلي

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي حسم تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال من صفوف أتالانتا.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h 🚨🟢🇸🇦 Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done. …one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

وذكر صحفي "سكاي سبورت" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "ميريح ديميرال سينتقل للأهلي، تم الاتفاق بشكل كامل على الصفقة مع أتالانتا واللاعب، ومن المقرر توقيعها بشكل رسمي في غضون 24 ساعة".

وأضاف: "أراد ناديان من الدوري الإنجليزي التعاقد مع ديميرال، لكن الأهلي وافق على إتمام الصفقة بنفس الشروط التي طلبها النادي الإيطالي".

من هو ميريح ديميرال؟

ميريح ديميرال هو مدافع تركي يبلغ من العمر 25 عاما.

وانضم ميريح ديميرال إلى أتالانتا في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو قادماً من يوفنتوس.

ولعب المدافع التركي ليوفنتوس لمدة 3 سنوات، وحصد معه 3 ألقاب بالفوز بكل من الدوري والكأس والسوبر.

ولعب ديميرال 70 مباراة بقميص أتالانتا، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، ونال 16 بطاقة صفراء.