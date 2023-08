الصفقة السابعة من أوروبا.. الأهلي يقترب من ضم ديميرال

حسم الأهلي تعاقده مع التركي ميريح ديميرال مدافع أتالانتا الإيطالي لتواصل إدارة النادي نشاطها الملحوظ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي حسم 6 صفقات من أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متمثلة في التعاقد مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه والجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي حسم تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال من صفوف أتالانتا.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h 🚨🟢🇸🇦

Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.

…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023