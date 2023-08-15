بايرن ميونخ مهتم بضم حارس مانشستر سيتي

أشار تقرير إعلامي إلى اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بضم ستيفان أورتيجا حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر تقرير لشبكة "سكاي" أن بايرن تواصل مع حارس مانشستر سيتي البديل البالغ من العمر 30 عاما.

وكان بايرن ميونخ يناقش التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد السابق في يناير الماضي، ولكنه قرر التعاقد مع يان سومر ليكون بديلا للحارس الأساسي مانويل نوير، المصاب.

وانتقل أورتيجا إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونخ جوسيب جوارديولا.

يذكر أن عقد أورتيجا مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2025.

وكان حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ليكون بديلا لنوير، ولكن الحارس انتقل إلى ريال مدريد أمس الاثنين، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.