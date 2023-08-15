الأرصاد: الحرارة 47 في حفر الباطن ورفحاء

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

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وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة وعرعر وسكاكا والتنهات ووادي الدواسر والأحساء والخرج والمجمعة والدهناء 46 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها والباحة 18 درجة، ثم نجران والطائف 26 درجة.

وسجّلت ينبع وأبها والباحة والسودة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.