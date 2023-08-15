الاتفاق يسخر من رسالة كريستيانو رونالدو (صورة)

علَّق نادي الاتفاق على التغريدة التي نشرها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قبل مباراة الفريقين أمس الإثنين.

ونجح الاتفاق بتحقيق فوز ثمين على "العالمي" بهدفين مقابل هدف وحيد، في مستهل مشوار الفريقين في دوري روشن للمحترفين.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة النهائية للبطولة العربية (كأس الملك سلمان 2023)، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقبل المباراة، نشر رونالدو تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) ليدعم زملائه.

وكتب رونالدو في التغريدة: "النصر بمن حضر".

وبعد "الريمونتادا"، أعاد حساب نادي الاتفاق نشر تغريدة رونالدو، وعلق عليه بالقول: "عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر".

ونجح الاتفاق بخطف فوز ثمين من النصر، في أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة مدربه الإنجليزي الجديد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

جدير بالذكر أن النصر هو الفريق الوحيد بين كبار الدوري السعودي الذي خسر في الجولة الأولى، حيث حقق كل من الهلال والاتحاد والأهلي الفوز في مستهل مشوارهم بالمسابقة.