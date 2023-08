فيديو| انفجار هائل يدمر 3 مباني في بنسلفانيا الأمريكية

وثق مقطع فيديو لحظة انفجار كبير دمر 3 مباني في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وتدمير عدة مباني وإلحاق أضرارًا متفاوتة بنحو 13 مبنى آخر.

وأعلنت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص حتى الآن جراء الحادث، بينهم أب وابنه كانا يسيران بجوار موقع الانفجار، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.

Horrifying video captures house exploding in Pennsylvania, killing five people, including father and son who were walking by.

It’s unclear what triggered the explosion. Authorities say the cause is still under investigation. pic.twitter.com/1MErJCsg7V

— PressTV Extra (@PresstvExtra) August 14, 2023