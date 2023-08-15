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فيديو| انفجار هائل يدمر 3 مباني في بنسلفانيا الأمريكية

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes
انفجار بولاية بنسلفانيا الأمريكية
انفجار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

وثق مقطع فيديو لحظة انفجار كبير دمر 3 مباني في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وتدمير عدة مباني وإلحاق أضرارًا متفاوتة بنحو 13 مبنى آخر.

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وأعلنت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص حتى الآن جراء الحادث، بينهم أب وابنه كانا يسيران بجوار موقع الانفجار، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادث الذي لم يعرف سببه بعد.

وقال ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة أليغيني في ولاية بنسلفانيا، إنه سمح لمصابين بالخروج من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما يزال شخص مصاب يخضع للعلاج ويخضع 57 من رجال الإطفاء للعلاج في الوقت الحالي، جراء إصابات خفيفة في مكان الحادث.

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