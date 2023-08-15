المنتخب الإسباني يصعد لنهائي مونديال السيدات

تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تقام في أستراليا ونيوزيلاندا، بعد تغلبه على المنتخب السويدي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكنت سلمى بارالويلو من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 80 قبل أن تسجل ريبيكا بلومكفيست هدف التعادل للمنتخب السويدي في الدقيقة 88.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن الوقت الأصلي للمباراة سينتهي بالتعادل، سجلت أولجا كارمونا هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين الأسترالي والإنجليزي المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

في المقابل سيلعب المنتخب السويدي مع الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث.