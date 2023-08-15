“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأت تحديث منتجات “Chrome”

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Google Chrome.

🔴 تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google Chrome. 🔗https://t.co/iiOruNNBhw pic.twitter.com/1LcgpUqjnJ — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) August 15, 2023

وقال المركز الوطني الأرشادي للأمن السيبراني، في وصفه التحذير "نشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) وفي نظام تشغيل (Stable channel ChromeOS)".

وأشار إلى أن التهديدات تمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: "ثغرة (Type Confusion) وثغرات (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)".

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى 114.0.5735.329 (Platform Version: 15437.66.0) و تحديث نظام التشغيل (Stable channel ChromeOS) إلى (115.0.5790.182 (OS Version: 15474.84.0))، للمزيد من التفاصيل، يرجى اتباع الروابط التالية: اضغط هنا أو اضغط هنا