فيديو| اندلاع حريق كبير في وادٍ بحي السويدي غرب الرياض

اندلع حريق ضخم في مساحة كبيرة على امتداد وادي حي السويدي غرب الرياض، حيث انتقات بشكل سريع إلى الأشجار حول الوادي.

وساهمت حركة الرياح النشطة في انتشار الحريق ليمتد على مساحة واسعة، دون أن يوقع أية اصابات، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق الذي شهده الوادي.

وأظهر مقطع فيديو متداول حريقا اندلع اليوم في وادي بحي السويدي في الرياض، حيث وثق المقطع المتداول تصاعد ألسنة النيران بشكل كبير في مكان الحادث.

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