فيديو| اندلاع حريق كبير في وادٍ بحي السويدي غرب الرياض

اندلع حريق ضخم في مساحة كبيرة على امتداد وادي حي السويدي غرب الرياض، حيث انتقات بشكل سريع إلى الأشجار حول الوادي.
#فيديو .. حريق أعشاب في وادي بحي السويدي في #الرياض قبل قليل. pic.twitter.com/ISGuytnDzN
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) August 15, 2023
وساهمت حركة الرياح النشطة في انتشار الحريق ليمتد على مساحة واسعة، دون أن يوقع أية اصابات، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق الذي شهده الوادي.
وأظهر مقطع فيديو متداول حريقا اندلع اليوم في وادي بحي السويدي في الرياض، حيث وثق المقطع المتداول تصاعد ألسنة النيران بشكل كبير في مكان الحادث.
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