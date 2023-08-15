عادل الجبير يلتقي وزير خارجية الباراغواي في أسونسيون

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء بنظيره الباراغواي روبين راميريز، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة أسونسيون

وفي بداية اللقاء، هنأ الجبير، الوزير راميريز بمناسبة تعيينه وزيرًا لخارجية جمهورية الباراغواي، متمنياً له التوفيق. وبحث خلال اللقاء بعض الموضوعات ذات الاهتمام.

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وقبل لقاء وزير الخارجية في باراغواي، التقى الجبير، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي لويس البرتو كاستيليوني، وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري.

وزير الخارجية يزور باراغواي

هذا ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، إلى جمهورية الباراغواي صباح اليوم الثلاثاء.

وكان في استقباله لدى وصوله، نائب وزير خارجية الباراغواي راؤول سيلفيرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري.