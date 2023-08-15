رقم قياسي لمحاولات الانتحار بين الأمريكيين

أعلنت بيانات حكومية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصول محاولات الانتحار بين الأمريكيين إلى رقم قياسي جديد، لم تشهده البلاد منذ 82 عامًا. معلنة أنها وصلت إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6% عن العام السابق.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يعتقد تسعة من كل عشرة أمريكيين، أن بلادهم تواجه أزمة في الصحة العقلية، حيث بلغ معدل الانتحار أعلى مستوى له منذ عام 1941.

جاء ذلك، في تقرير جديد صدر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وكشف أن نحو 49,500 شخص انتحروا في الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة 2.6% عن العام السابق عندما توفي 48,183 شخصاً بالانتحار.

وتابع التقرير، أن معدل الانتحار 2022، ارتفع إلى 14.9 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يزيد بـ 5% على المستوى القياسي السابق، الذي سُجّل في 2018، وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.