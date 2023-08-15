“سيلفي” ينهي حياة شاب من أعلى قمة جبلية في إيطاليا

في الساعات القليلة الماضية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قصة شاب توفى بسبب محاولته التقاط صورة سيلفي مع صديقته أعلى قمة جبلية في إيطاليا.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما حاول الشاب الإيطالي أندريا مازيتو صاحب الـ30 عامًا، التقاط صورة سيلفي مع صديقته في وسط الجبال الإيطالية حيث كانا يتجولان سويّا، وفقًا لوسائل إعلام محلية، والتي أعلنت أنّ هاتف الشاب سقط وأثناء محاولته الامساك به ليسقط خلفه مباشرة.

فوفقًا للتقارير فإن هاتف "مازيتو" المحمول سقط من يديه من أعلى القمة، وأثناء محاولته الإمساك به، سقط من على ارتفاع نحو 330 متر.

وكتبت صديقة الشاب الراحل، سارة براغانتي، أن هذه الصورة "الملعونة"، كما وصفتها، هي آخر صورة لهما سويّا ، والتي تم التقاطها قبل سقوطه ووفاته.

وكان "مازيتو" يحاول تسلق أحد الجبال في مسقط رأسه روزو بإيطاليا.

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