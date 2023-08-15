“أنا في السعودية أنا هلالي”.. الزعيم يعلن ضم نيمار

أعلن نادي الهلال رسميًا، الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو يُقدم فيه نيمار، ليُعلن عن ضمه بشكل رسمي من باريس سان جيرمان.

وعلق الزعيم الهلالي، على مقطع تقديم الساحر البرازيلي، قائلًا: "نيمار.. الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع".

وقال نيمار عبر الفيديو: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

وانضم النجم البرازيلي إلى سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي، الذي خاض معه 138 مباراة، سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.