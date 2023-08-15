وسط أجواء تفاؤلية.. ريال مدريد يقدم حارسه الجديد كيبا

وسط أجواء من التفاؤل، قدم نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، المنضم على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وبدأت مراسم التقديم التي جرت في سيوداد ريال مدريد بعرض فيديو لأجمل لحظات حارس المرمى.

وبعد ذلك، ألقى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز كلمة ترحيب باللاعب.

وبدأ بيريز حديثه بالقول: "عزيزي تيبو كورتوا، عزيزي إيدير ميليتاو، من هنا أنقل لكما كل مودتنا وقوتنا".

وأضاف: "أريد أيضاً أن ابعث برسالة خاصة من المودة والدعم للاعبنا الشاب أردا جولر، الذي نتمنى له كل التوفيق بعد العملية الجراحية. نحن بانتظاره وأعلم أنه سيعود إلينا قريباً جدا".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله: "عزيزي كيبا، أهلا بك في بيتك الجديد، نعلم جيداً ما تعنيه هذه اللحظة لك ونعلم كم ناضلت للتمكن من الدفاع اعتباراً من اليوم، عن قميص ريال مدريد".

وتابع: "نشعر بسعادة كبيرة لوجودك معنا لأنك أحد أفضل حراس المرمى في العالم ولأننا نريد مواصلة تعزيز واحدة من أروع المراحل في تاريخنا".

وأكمل رئيس النادي الملكي: "أنت أيضاً أحد أكبر حراس المرمى في كرة القدم الإسبانية. قد تكون هذه واحدة من أهم اللحظات في مسيرتك الاحترافية بأكملها ونأمل أن تكون أيضاً محطة مهمة في حياتك".

وواصل: "وصلت إلى هنا بفضل عملك وموهبتك وتضحياتك ودعم عائلتك، وأيضاً رغبتك في تشكيل جزء من أفضل نادٍ في العالم".

وأوضح: "اعتباراً من اليوم ستشعر بمعنى اللعب في سانتياجو برنابيو، وستفهم سحره وستعيش الشغف بكرة القدم بصفتك لاعباً مدريديا يحظى بتأييد جمهور فريد يقدم كل ما لديه من أجل ريال مدريد، ليس هناك مجال للشك في أن مشجعينا سيساعدونك على مواجهة هذا التحدي الذي هو جزء من أحلامك الكبيرة".

وأكد "عزيزي كيبا قلة قليلة يمكنهم تجرب المشاعر التي ستعيشها، اليوم تبدأ هذه المرحلة الجديدة مع هذا الشعار الممتلئ بالألقاب والقيم الراسخة".

وقبل مراسم التقديم، وقع كيبا أريزابالاجا على عقده الجديد في صالة الاجتماعات في سيوداد ريال مدريد، برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز، وبعد التوقيع أهداه الرئيس ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياجو برنابيو وقميصاً يحمل اسمه والرقم 25.

وانضم كيبا البالغ من العمر 28 عاما إلى ريال مدريد أمس الاثنين قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد لتعويض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بقطع في الصليبي للركبة وسيغيب عن أغلب فترات الموسم.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن كيبا قوله "هل سأبقى بعد انتهاء فترة الإعارة؟ أتمنى".

وأضاف "اليوم هو الأول في فترة إعارتي، لدينا وقت وسنرى، أتمنى أن أحقق ذلك من خلال أدائي".

وانضم كيبا إلى تشيلسي قادما من اتلتيك بيلباو في 2018 وشارك معه في 168 مباراة.