باريس سان جيرمان يودع نيمار بعد رحيله إلى الهلال

ودّع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم نيمار جونيور، بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانتقاله إلى نادي الهلال.

وأعلن نادي الهلال رسميًا، الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان.

وقال باريس في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع نادي الهلال السعودي".

وأضاف: "في ستة مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي".

واختتم باريس بيانه: "شكرًا نيمار، أسطورة النادي، على هذه السنوات".

وانضم النجم البرازيلي إلى سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

بعد مغادرة نيمار جونيور باريس سان جيرمان، نستعيد ست سنوات مجنونة، بين النجاح والعاطفة والشغف.#ObrigadoNey ❤️💙

https://t.co/0hokGjwlSE — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 15, 2023

وقال ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لباريس سان جيرمان، عبر موقع ناديه الرسمي: " من الصعب دائمًا توديع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: " لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان، وما ساهم به في نادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية".

وتابع: "لقد حظينا بلحظة رائعة وسيظل نيمار دائمًا جزءًا كبيرًا من تاريخنا. أود أن أشكر نيمار وعائلته. نتمنى لنيمار كل التوفيق في المستقبل وفي مغامرته القادمة ".