أخبار الرياضة

25 دولة تشارك في منافسات الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes
المملكة تسجل حضوراً لافتاً في منافسات وبطولات الرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مشاركته في بطولة "الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية"، التي تنطلق من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

وأوضح "الرياضات الإلكترونية" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن 25 دولة عربية وأفريقية ستشارك في البطولة، التي وصفها بـ"أكبر تجمع رياضي إلكتروني عربي وأفريقي".

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