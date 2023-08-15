25 دولة تشارك في منافسات الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مشاركته في بطولة "الدوري العربي الأفريقي للرياضات الإلكترونية"، التي تنطلق من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

بطولة جديدة على الأبواب 🤩🔥 تنطلق بطولة #الدوري_العربي_الأفريقي_للرياضات_الإلكترونية 🗓️ إبتداًء من 18 حتى 20 أغسطس ، لا تفوتوا متعة أكبر تجمع رياضي إلكتروني عربي وأفريقي 💪 pic.twitter.com/9Fc9oiibxa — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) August 15, 2023

وأوضح "الرياضات الإلكترونية" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن 25 دولة عربية وأفريقية ستشارك في البطولة، التي وصفها بـ"أكبر تجمع رياضي إلكتروني عربي وأفريقي".

اقرأ أيضاً:

65 لاعبًا في بطولة الكوراش الأولى لمنطقة الرياض