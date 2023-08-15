أجمل 3 أهداف في الجولة الأولى لـ دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين قائمة أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.

وحددت اللجنة الفنية في الرابطة، الثلاثاء، أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة التواصل الاجتماعي"إكس".

🔘 فيـرمينـو 🇧🇷

🔘 سعد بقير 🇹🇳

🔘 كـورنـادو 🇧🇷 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي في الرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ1 🔥👏#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/UO6siKJ5YI — دوري روشن السعودي (@SPL) August 15, 2023

ووقع اختيار اللجنة على هدف التونسي سعد بقير، لاعب أبها في شباك الهلال، عند الدقيقة 33 من زمن المباراة، عبر تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء.

واختارت اللجنة أيضًا الهدف الأول للنجم البرازيلي فيرمينو المنتقل حديثًا للأهلي الأول بمرمى الحزم، علمًا بأن نجم ليفربول السابق سجل "هاتريك" في المباراة التي انتهت(3-0).

كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الهدف الأول لإيجور كورونادو لاعب الاتحاد بمرمى الرائد.