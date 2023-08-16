رؤساء أركان جيوش “إيكواس” يبحثون التدخل العسكري في النيجر

يعقد رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اجتماعًا يومي الخميس والجمعة في أكرا عاصمة غانا لبحث التدخل العسكري المحتمل في النيجر لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، فيما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.

تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم السبت الماضي الموافق 12 أغسطس في أكرا "لأسباب فنية" دون تحديد ما هي الأسباب.

ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من إعطاء قادة الإيكواس الضوء الأخضر لنشر قوة احتياطية تابعة للمجموعة من المحتمل أن تستخدم لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في أعقاب انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.