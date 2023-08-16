مانشستر سيتي يصطدم بإشبيلية في السوبر الأوروبي

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق ضربة بداية قوية في موسمه الأوروبي عندما يلتقي إشبيلية الإسباني مساء اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.

ويبحث مانشستر سيتي عن لقبه الأول في كأس السوبر الأوروبي، بينما توج إشبيلية مرة واحدة.

وحسم مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، إلى جانب لقبين محليين هما الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه فشل في إضافة لقب رابع عندما خسر نهائي كأس الدرع الخيرية على يد أرسنال مطلع الموسم الجاري.

ولكن مانشستر سيتي استهل حملته للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بعدها بفوز كبير قوامه 3 - صفر على بيرنلي يوم الجمعة الماضي.

على الجانب الآخر، فإشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي بعدما توج على حساب روما.

بدأ إشبيلية موسمه المحلي بالهزيمة 1 - 2 أمام ضيفه فالنسيا يوم الجمعة الماضي في الدوري الإسباني، ويتطلع للفوز في مباراة اليوم لاستعادة الاتزان.

والتقى مانشستر سيتي وإشبيلية 4 مرات في البطولات الأوروبية قبل صدام اليوم، وكان الفوز من نصيب الفريق الإنجليزي فيها جميعا، ومنها المواجهة بينهما ذهابا وإيابا في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

موعد مباراة السوبر الأوروبي

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف مدينة بيرايوس اليونانية المباراة، فيما يديرها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه.

وتجدر الإشارة إلى أن ميلان وبرشلونة وريال مدريد يحملون الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر الأوروبي، برصيد 5 ألقاب لكل منهم، مقابل 4 ألقاب لليفربول، و3 لأتلتيكو مدريد.