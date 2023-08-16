المرور تطرح اللوحات المميزة عبر “أبشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/ZohXGVmM37 — المرور السعودي (@eMoroor) August 15, 2023

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

منصة "أبشر"

ومنصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية؛ وسبق أن أوضح الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر المنصة.

وتهدف منصة أبشر لتقديم خدمات الوزارة رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر الاستفادة من الممكنات التقنية وتسخير التقنيات الحديثة، بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات موثوقة ذات أمان وكفاءة عالية.

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