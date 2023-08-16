جوسينس لاعب إنتر ميلان ينتقل إلى الدوري الألماني في صفقة قياسية

انتقل روبن جوسينس، لاعب إنتر ميلان، بشكل رسمي إلى صفوف يونيون برلين، الذي ينافس في الدوري الألماني.

واكتفى يونيون برلين بالإعلان عن ضم جوسينس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بينما لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

أغلى صفقة في تاريخ يونيون برلين

وحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي سبورت" الألمانيتان، فإن جوسينس وقع عقدًا مع يونيون برلين حتى صيف 2027، في صفقة كلفت خزينة النادي 15 مليون يورو.

وبذلك أصبح جوسينس أغلى صفقة في تاريخ يونيون برلين، متفوقًا على صفقتي يوسيب يورانوفيتش وتايو أيونيي، اللذين يلعبان للفريق حاليًا، حيث دفع النادي 5ر8 مليون يورو للتعاقد مع كل واحد منهما.

وسيلعب جوسينس في الدوري الألماني للمرة الأولى، حيث بدأ مسيرته في صفوف هيراكليس الميلوا الهولندي قبل أن ينتقل إلى إيطاليا حيث لعب في صفوف اتلانتا وإنتر ميلان.

وسيشارك جوسينس مع يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي قد ينعش حظوظه في الانضمام للمنتخب الألماني في يورو 2024.