ضبط مقيميّن بتهمة ترويج 17 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بالرياض

ألقت قوات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما 17 ألفًا و780 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.