“الثقافة والفنون بالرياض” تنعى إبراهيم المزيعل

نعت جمعية الثقافة والفنون بالرياض، الفنان إبراهيم المزيعل، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

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يأتي هذا بينما تناقل عدد كبير من الفنانين والمواطنين عبر منصة "إكس" خبر وفاة "المزيعل"، الذي ستتم الصلاة عليه اليوم الأربعاء عقب صلاة العصر في جامع فهد بن محمد بطريق حائر، قبل أن يدفن في مقبرة جنوب الرياض.

وأعرب جمهور ومحبو الفنان عن حزنهم على فراقه، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان الراحل عضوًا في الجمعية، وكان له حضور مميز مع ملتقى تراثنا، من خلال التوعية بالتمسك بالتراث الوطني، كما أنه من أوائل المهتمين بالألعاب الشعبية في المهرجانات التراثية في مختلف مناطق المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريمه في عدة مناسبات فنية واجتماعية نظير دوره الفني والاجتماعي البارز، ورغم قلة مشاركته الفنية إلا أنه تمكن من ترك بصمته داخل الوسط الفني السعودي، من خلال مشاركته في الأعمال التي كان أبرزها مسلسل "غشمشم" وفيلم "شرابيك".