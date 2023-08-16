الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة وغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 فلسطينياً، في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال عمليات اقتحام، ومداهمة لعدة منازل.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، خلال مداهمتها لأحياء في مدينة القدس، كما اعتقلت 11 فلسطينياً، من جنين وطولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صيادين، واستولت على مركبهما، قبالة شواطئ القطاع.

وذكرت لجان الصيادين في غزة، أن زوارق الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين، واعتقلت منذ بداية الشهر الجاري، ستة صيادين، واستولت على مراكب الصيد الخاصة بهم.