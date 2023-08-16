“ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة بقيادة القوات البرية في الرياض

كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، مؤخرًا، عن إطلاق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق قيادة القوات البرية الملكية السعودية في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة "ترشيد"، أن المشروع يهدف في الأساس إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لقيادة القوات البرية البالغ عددها 11 مبنى، بأجمالي مساحة تبلغ 269 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وفي سياق ذلك، أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع.

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وبيّن أن "ترشيد" ستقوم باستبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها تتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد، وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) للأنظمة المتعلقة بالتكييف، وتحديث نظام التحكم في معمل التبريد (CMS).

كما ستقوم الشركة، بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمبنى قيادة القوات البرية الملكية السعودية في مدينة الرياض.

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