تشيلسي على أعتاب صفقتين من الدوري الإنجليزي

يقترب تشيلسي من حسم صفقتين دفعة واحدة، بضم كل من روميو لافيا، لاعب ساوثهامبتون، ومايكل أوليز، لاعب كريستال بالاس.

وحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن تشيلسي توصل إلى اتفاق لضم البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل 53.5 مليون جنيه إسترليني.

لافيا أبلغ ناديه أمس الأول الإثنين بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل وقوبل بالموافقة.

وجرى التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء حول انتقاله إلى تشيلسي.

ومن المقرر أن يخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي للفريق الأول خلال هذا الصيف.

وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

في ذات السياق، وافق تشيلسي على دفع 35 مليون جنيه إسترليني، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس، لضمه إلى صفوف الفريق.

ويصل حجم إنفاق تشيلسي بذلك خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من 200 مليون إسترليني، وذلك بعد أن أبرم صفقة قياسية على مستوى بريطانيا بالتعاقد مع مويسيس كايسيدو من برايتون يوم الإثنين مقابل 115 مليون إسترليني.