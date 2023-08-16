فلكية جدة: الخميس غرة شهر صفر فلكيًا

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر صفر يوم الأربعاء 29 محرم 1445 الموافق 16 أغسطس 2023 "يوم التحري"، وذلك عند الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، إن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

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وأفاد أبو زاهرة، أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة -يوم التحري- عند الساعة 06:51 مساءً, وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد (19 دقيقة) من غروب الشمس, وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر صفر "فلكياً (حسابياً)".

وبيّن أبو زاهرة أنه في يوم الخميس 17 أغسطس ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:50 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة وإضاءته (2.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة ممكنه في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:43 مساءً بعد ( 53 دقيقة) من غروب الشمس.

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