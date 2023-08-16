الأخضر يواجه كوستاريكا وكوريا الجنوبية في نيوكاسل استعدادًا لكأس آسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب الأخضر سيخوض معسكرًا في مدينة نيوكاسل سبتمبر المقبل، يشهد مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية، ضمن استعداداته لبطولة كأس أمم آسيا التي تقام في قطر يناير المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء، "المنتخب الوطني يخوض معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا.

وتابع الاتحاد "من المقرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره الذي سيقام في الفترة 3 حتى 12 سبتمبر، مباراتين وديتين".

وحسب البيان، ستكون المباراة الأولى أمام منتخب كوستاريكا يوم 8 سبتمبر، على أن تكون الودية الثانية ضد منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 من نفس الشهر.

وأوضح أنه سيجرى إقامة كلتا المباراتين على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند.