تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في جدة

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" اليوم الأربعاء أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام في مدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية.

ويمثل الاتحاد السعودية في البطولة العالمية بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين) في الموسم الماضي.

والأندية السبعة المشاركة في البطولة هم: الاتحاد (ممثل السعودية)، والأهلي المصري (ممثل أفريقيا)، وأوروا ريد دياموندز الياباني (ممثل آسيا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (ممثل أوروبا)، وكلوب ليون المكسيكي (ممثل كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي (ممثل أوقيانوسيا)، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي ستتحدد هويته يوم 4 نوفمبر المقبل.

من المقرر أن تقام المباريات بملعبين بمدينة جدة، هما الجوهرة المشعة، والأمير عبدالله الفيصل، وقد يستضيف "الجوهرة المشعة" المباريات كاملة.