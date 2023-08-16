القيادة تعزي رئيس كوريا الجنوبية في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.

وقال خادم الحرمين الشريفين: " تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في وفاة والده.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

وأعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، وفاة يون كي-جونغ، وهو والد رئيس البلاد يون سيوك-يول، عن عمر يناهز 92 عامًا.