“التجارة”: 500 ألف ريال غرامة عدم إيداع القوائم المالية للشركات

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء عن العقوبات في حال الإخلال بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.

وكشفت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف ريال في خال الإخلال بالواجبات في إعداد القوائم المالية.

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ودعت الوزارة في بيانها، الشركات لإعداد وإيداع قوائما المالية إلكترونيًا لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات عبر "منصة قوائم" لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.

خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات "المبسطة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسـيطة بحسب الشكل النظامي لها، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية" وذلك بناء على المادة 17 من نظام الشركات الجديد.

وجاء في بيان الوزارة: "وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك. وتقع مسؤولية إيداعها على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة".

القوائم المالية تسهم في تحقيق المتطلب النظامي

وأوضحت الوزارة أن إيداع القوائم المالية يسهم في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة الساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، والحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنع جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة".

ندعو الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونياً لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات. 💻 إيداع القوائم المالية إلكترونيا،

عبر: https://t.co/pq1wqk2jZE pic.twitter.com/IXvMyMZggC — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 16, 2023

وأوضحت الـوزارة أن الشركـة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم الماليـة وفق المعايير للحاسبية للعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقا للمادة (262) من نظام الشركات.

وتدعو الوزارة الـشركات لإعـداد وإيداع قوائما للماليـة إلكترونيا عبر منصة قوائم: http://qawaem.bc.gov.sa