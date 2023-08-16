ضم نيمار و3 نجوم في الطريق.. تشكيل مرعب للهلال في 2023-2024

يملك الهلال تشكيلة نارية من اللاعبين، تؤهله للمنافسة على كل الألقاب في موسم 2023-2024، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة التي أبرمها على مدار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علمًا بأن هناك مزيدًا من الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للتقارير الصحفية.

وضمت الهلال حتى كتابة هذه السطور 5 صفقات بصفة رسمية منذ بداية الميركاتو الصيفي، هم: كاليدو كوليبالي من تشيلسي، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، وسيرجي سافيتش من لاتسيو، ومالكوم من زينيت الروسي، ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

ولن تتوقف صفقات الهلال عند هذا الحد، وإنما بات على أعتاب ضم الثنائي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، وألكسندر متروفيتش مهاجم فولهام، بعدما توصل لاتفاق حول إبرام الصفقتين، كما فتح خط المفاوضات مع أستون فيلا للحصول على خدمات الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني.

وفي ظل تخمة النجوم بصفوف الهلال، فإن أسماء مثل سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وياسر الشهراني ربما لن تجد مكانًا في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الهلال منافسًا شرسًا على ألقاب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي)، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا في موسم 2023-2024، بعدما خسر لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، التي أقيمت في السعودية.

تشكيل الهلال لموسم 2023-2024

ووفقًا للصفقات التي أبرمها الهلال، وفي حال تمكن من ضم اللاعبين الذين توصل لاتفاق على ضمهم، فإن تشكيل "الزعيم" تحت قيادة جورجي جيسوس سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، لوكاس ديني.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سيرجي سافيتش، نيمار دا سيلفا.

خط الهجوم: ميتروفيتش.