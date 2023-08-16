تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين).

وكانت المسابقة انطلقت يوم الجمعة الماضي، فيما اختتمت الجولة الافتتاحية أول أمس الإثنين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على 6 فرق أخرى حققت الانتصار.

وتقام مباريات الجولة الثانية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، بواقع مباراتين غدًا الخميس، و4 مباريات بعد غدٍ الجمعة، و3 مباريات يوم السبت المقبل

وتذاع مباريات الجولة التسع عبر شبكة قنوات SSC HD، حيث إنها الناقل الحصري للمسابقة هذا الموسم.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

الخميس 17 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والرياض.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والأهلي.

الجمعة 18 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والفتح.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والتعاون.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والشباب.

الساعة 09:00 مساءً.. الحزم والاتفاق.

السبت 19 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. أبها والرائد.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والفيحاء.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والطائي.