مقتل وإصابة 37 جنديًا في النيجر جراء هجوم إرهابي

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 17 جنديًا وإصابة 20 آخرين، في اشتباكات مسلحة مع جماعات إرهابية قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، ويعد هذا أعنف هجوم تشهده المنطقة منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في النيجر والإطاحة به في 26 يوليو الماضي.

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وذكر بيان لوزارة الدفاع نُشر اليوم الأربعا، أن مفرزة عسكرية تعرضت لكمين إرهابي قرب بلدة كوتوجو في منطقة تيلابيري بالقرب من بوركينا فاسو أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع، أن من بين المصابين 6 حالتهم خطرة، وتم إخلاء جميع المصابين إلى العاصمة نيامي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن قواتها نجحت في تحييد 100 إرهابي مهاجم كانوا يستقلون دراجات نارية خلال انسحابهم.

اجتماع الإيكواس لبحث التدخل العسكري

يعقد رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اجتماعًا يومي الخميس والجمعة في أكرا عاصمة غانا لبحث التدخل العسكري المحتمل في النيجر لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، فيما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.