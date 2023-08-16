سوريا: رفع دعم المحروقات ومضاعفة رواتب القطاع العام والعسكريين

أعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

ووفق وكالة الأنباء العربية السورية، فإن القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ستصبح نافذة اعتبارا من سبتمبر المقبل،

وشمل المرسوم الرئاسي زيادة الحد الأدنى العام للأجور في البلاد، وأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح نحو 185.9 ألف ليرة سورية شهريًا.

وبحسب القرار فقد سعرت الوزارة المازوت المقدم للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما بلغ سعر البنزين الأوكتان 90 المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، والممتاز 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر الواحد.

وكانت الحكومة السورية قد أجرت في الآونة الأخيرة دراسة حول رفع رواتب العاملين، مقابل إلغاء الدعم عن المواد الأساسية، مؤكدة أن أسعار الخبز لن تتأثر بالقرارات.

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