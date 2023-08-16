زيادة رواتب القطاع العام والعسكريين في سوريا 100%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامنًا مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين.

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وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير الماضي، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المائة من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على «إضافة نسبة مائة في المائة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين».

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين"، وتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.