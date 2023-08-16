بيع 99.5% من أسهم “بوبا العربية”

أظهرت بيانات التداول في "تاسي" اليوم الأربعاء، بيع 99.5% من أسهم شركة التأمين "بوبا العربية".

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يأتي ذلك بعد أن سجلت الشركة يوم 13 أغسطس الجاري صفقة خاصة، لبيع 187.5 الف سهم من أسهم الشركة بسعر 182.8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 34.3 مليون ريال، وهي نفس كمية انخفاض اسهم الرئيس التنفيذي للشركة.

يشار إلى أن أرباح شركة بوبا قبل الزكاة، قفزت إلى 662.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 378 مليون ريال.