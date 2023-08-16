80 مليون ريال لمشروعات أنسنة بمحافظة بيشة

أعلنت أمانة منطقة عسير، البدء في تنفيذ عقود عدد من المشروعات البلدية في مرحلتها الأولى بمحافظة بيشة، بمبلغ إجمالي بلغ 80 مليون ريال.

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وتشمل المشاريع أعمال الصيانة والتحسين والتجميل ودرء أخطار السيول والحدائق والإنارة والسفلتة وتطوير ممرات مشاة وساحات بلدية في عددٍ من المواقع والمخططات السكنية بالمحافظة، وأعمال الكشط والسفلتة والتخطيط في مخططات الموسى والطاحسي ومخطط الحزامي والخليج والعطف والحمة والمنح.

وأنهت الأمانة إجراءات ترسية مشروعات أخرى تتعلق بالإنارة والحدائق ودرء أخطار السيول بما يتوافق مع خطط الصيانة وخلق بيئات آمنة لمرتادي الحدائق بالمحافظة.