تعليم الطائف: جاهزون لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة

قال مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي، إن مدارس الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، جاهزة لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، بمختلف المراحل التعليمية.

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وأشاد الغامدي بجهود مديري ومديرات المدارس في توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر، وبجاهزية المدرسة لتسليم الكتب والجدول.

فيما أكد على أن الهدف هو جعل الطالب والطالبة في أتم الاستعداد من اليوم الدراسي الأول.

وبدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم في الطائف، في تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1445هـ للطلاب والطالبات، منذ مطلع الأسبوع.

واستكملت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1445هـ، وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية، من أجل العودة المثالية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في نحو 1200 مدرسة للبنين والبنات.