لوريس يقترب من الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي

دخل توتنهام الإنجليزي في مفاوضات حول المغادرة المقترحة لحارسه الفرنسي هوجو لوريس، إلى صفوف لاتسيو الإيطالي، حسبما أفات وكالة الأنباء الألمانية.

وكان لوريس قد أوضح هذا الصيف رغبته في تحد جديد بعد 11 عاما في توتنهام، وفق وكالة الأنباء البريطانية، التي ذكرت أنه لم يتواجد في تشكيل الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 /2 أمام برينتفورد الأحد الماضي في افتتاح موسم الفريق بالدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضاً:

بايرن ميونخ مهتم بضم حارس مانشستر سيتي

وذكرت الوكالة البريطانية أن الفائز بلقب كأس العالم اقترب من الانتقال إلى لاتسيو بعد محادثات بين الناديين، لكن الاتفاق النهائي على قيمة الصفقة لم يتم التوصل له بعد.

وعانى لوريس من إصابة في الفخذ خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، فيما كشف الحارس الفرنسي في يونيو الماضي، عن رغبته في فعل أشياء أخرى في المستقبل.

وفي حال مغادرة لوريس، كما هو متوقع في فترة الانتقالات الحالية، فإن آخر مشاركه له مع توتنهام ستعود إلى الخسارة بنتيجة 1 / 6 أمام نيوكاسل في أبريل الماضي.

ويأمل توتنهام في الحصول على مقابل من انتقال قائده السابق البالغ من العمر 36 عاما والذي سيبدأ فصل جديد من مسيرته في إيطاليا.

وسيغادر لوريس فريق توتنهام بعد مشاركته في 447 مباراة والحفاظ على نظافة شباكه في 151 مباراة، كما أنه ساعد الفريق على الوصول لثلاث مباريات نهائية خلال 11 عاما، ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وكانت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق أن هوجو لوريس تم عرضه على ريال مدريد، فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لوريس انضم لمجموعة من الأسماء المرشحة لتدعيم حراسة مرمى ريال مدريد.

وتضم القائمة المرشحة كل من: لوريس (توتنام)، كيبا (تشيلسي)، ياسين بونو (إشبيلية)، ديفيد دي خيا (انتقال حر).

وكان نادي توتنهام، قد أعلن قبل نحو 3 أيام، اختيار الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب وسط الفريق، قائدا للفريق، بدلًا من الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى الفريق، الذي كان قائدًا للفريق منذ موسم 2014/2015 بشكل مؤقت، قبل توليه رسميا في الموسم التالي.