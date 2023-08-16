أكثر من 20 لغة.. وزارة العدل تتيح خدمة طلب مترجم عبر “ناجز”

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة طلب مترجم شفهي من مركز الترجمة الموحد عبر بوابة "ناجز".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن تلك الخطوة تستهدف غير الناطقين باللغة العربية؛ لتوفير الضمانات القضائية لهم، خلال انعقاد الجلسات القضائية، أمام المحاكم في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تمكّن المستفيد من طلب مترجم بلغته الأم، للمساعدة في الترافع والتواصل مع الدائرة القضائية وأطراف الدعوى.

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وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار صحيفة الدعوى، ثم تعبئة البيانات، وتحديد اللغة ثم استكمال البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب.

وأضافت الوزارة، أن مركز الترجمة الموحد يقدم خدماته من خلال توظيف التقنية عبر التقاضي الإلكتروني، حيث يتم توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية؛ مما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.

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