توقيع 5 اتفاقيات في مجال الإسكان مع شركات صينية بقيمة 5 مليار ريال

انطلق صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين، ملتقى الأعمال السعودي - الصيني، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

واستعرض الملتقى فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

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وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على هامش الملتقى؛ توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال سعودي.

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