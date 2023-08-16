مدافع أرسنال الجديد مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي ضربة موجعة، حيث بات مهددا بفقدان لاعبه الهولندي الدولي يوريان تيمبر حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب معاناته من إصابة خطيرة في الركبة.

وأصبح يتعين على تيمبر، الذي انتقل لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الخضوع لجراحة في الساعات القليلة المقبلة.

وانتقل تيمبر (22 عاما) لأرسنال قادما من أياكس أمستردام الهولندي هذا الصيف، لكنه اضطر للخروج من ملعب (الإمارات) في ظهوره الأول مع الفريق، خلال فوز النادي اللندني 2 / 1 على ضيفه نوتينجهام فورست، يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

We're all with you, Jurrien ❤️ — Arsenal (@Arsenal) August 16, 2023

وذكر أرسنال في بيان، اليوم الأربعاء "بعد التقييمات المفصلة مع الاستشاريين المتخصصين منذ يوم السبت الماضي، يمكننا أن نؤكد أن يوريان تيمبر تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى"،بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

أضاف أرسنال في بيانه "سيخضع يوريان لعملية جراحية في الأيام المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت".

وأوضح أرسنال "الدعم والخبرة من فريقنا الطبي وكل شخص في النادي سوف يركز الآن على برنامج إعادة التأهيل الخاصة بيوريان، للتأكد من أنه يتعافى بشكل جيد ويعود للعب في أسرع وقت ممكن".

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وتعاقد أرسنال مع تيمبر مقابل 5 .38 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار)، وشارك في تتويج الفريق بلقب الدرع الخيرية، مطلع الموسم الحالي، عقب فوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، قبل أن يتعرض لانتكاسة أمام نوتينجهام.

ورغم خسارة تيمبر، لكن لا يزال من المتوقع أن يسمح أرسنال لنونو تافاريس بمغادرة النادي في الأيام المقبلة، حيث يبدو نوتينجهام فورست وجهة محتملة لظهير منتخب البرتغال السابق تحت 21 عاما، وفقا لبي أيه ميديا.