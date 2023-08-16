صندوق البحر الأحمر يدعم 33 مشروعاً سينمائياً محلياً وعربياً وأفريقياً

أعلن صندوق البحر الأحمر، اختيار 33 مشروعًا سينمائيًا من المملكة والمنطقة العربية وأفريقيا، لتقديم الدعم والمنح المالية اللازمة.

ويستهدف الصندوق دعم صانعي الأفلام، وروّاد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وأفريقيا؛ وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع، مع تركيزه في المقام الأول على رعاية المواهب المحلية.

تطوير المشهد السينمائي

وذكر بيان، للصندوق، أن اختيار المشروعات الـ33 يؤكّد التزام مؤسسة مهرجان البحر السينمائي الدولي المشرفة على صندوق البحر الأحمر، في تطوير المشهد السينمائي في المنطقة، وتفانيها في تطوير صناعة السينما السعودية -على وجه الخصوص- الآخذة في التطور والازدهار.

ولعب الصندوق في دوراته السابقة دورًا محوريًّا في نهضة صناعة السينما السعودية، وتمكينها في الحضور على المنصات السينمائية المحلية والدولية.

وتتميز المشاريع الـ33 المختارة والحاصلة على الدعم في مرحلة التطوير، بأفكار واعدة وإبداعية تمتدّ عبر مجموعة واسعة من الفئات والسرديات، كما أنها تسلّط الضوء على ثراء وتنوع القصص في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ابتداءً من الأعمال الدرامية التي تثير التساؤلات والتفكير، ووصولًا إلى الأفلام الوثائقية الملهمة وأفلام الرسوم المتحركة الممتعة.

نهضة المشهد الثقافي

وستسهم هذه المشاريع في نهضة المشهد الثقافي وتعزيز التواصل والفهم العالمي للمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا.

والجدير ذكره أن دعم صندوق البحر الأحمر لهذه المشاريع يؤكّد على التزامه بإيصال الأصوات السينمائية المتنوعة وتعزيز الحوار بين الثقافات؛ لضمان استمرار صناعة السينما على مستوى المنطقة ووصول نجاحاتها لمستويات عالمية.

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