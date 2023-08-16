اليونان و “يويفا” يتخذان إجراءات ضد مثيري الشغب بعد مقتل مشجع يوناني

أعلنت الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مثيري الشغب في المباريات، في أعقاب وفاة مشجع يوناني الأسبوع الماضي.

ووصف السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس يويفا، مثيري الشغب من الجماهير بـ "سرطان كرة القدم الذين يستخدمون اللعبة للترويج لأفكارهم الحمقاء".

وأضاف سيفرين، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، "العنف والشغب ليسا مشكلة يونانية بل أوروبية".

من جانبه، أعلن ميتسوتاكيس عن اتخاذ حزمة إجراءات في اليونان، من بينها إغلاق جميع روابط المشجعين المنظمة، مع السماح بتخصيص رابطة واحدة فقط لكل ناد في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتمتع الشرطة بسلطة أكبر في الملاعب وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل عام.

وحضر الاجتماع أيضا كبار المسؤولين بالأندية الأربعة الكبرى في اليونان، وهم باناثينايكوس وأيك أثينا وأولمبياكوس وباوك سالونيك، حيث طالبهم ميتسوتاكيس بإظهار المزيد من المسؤولية.

وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة مكونة من حوالي 150 مشجعا لفريق دينامو زغرب الكرواتي بأعمال شغب في العاصمة اليونانية أثينا قبل مباراة الفريق ضد مضيفه أيك اليوناني بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن مقتل أحد المشجعين اليونانيين، ليتقرر تأجيل اللقاء وإقامته يوم السبت المقبل.

وتم اعتقال حوالي 100 مشجع كرواتي وأحد المواطنين اليونانيين، على خلفية الحادث.

وقال ميتسوتاكيس إنه سيتم معاقبة المتورطين في مقتل المشجع اليوناني، كما دحض انتقادات زوران ميلانوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، الذي زعم أن المتهمين من المشجعين الكروات يُعاملون كأسرى حرب.

وأكد ميتسوتاكيس "اليونان دولة دستورية وهناك قوانين هنا والقضاء مستقل".