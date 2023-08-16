غرامة 500 ريال على مخالفي إطعام الكائنات الفطرية

في تحذير جديد له، أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بيانًا، قال فيه إنه سيتم تغريم من يقوم بإطعام الكائنات الفطرية 500 ريال.

جاء التحذير، بعد أيام من تحذير مماثل من المركز، بخصوص من بيع الكائنات الفطرية مجهولة المصدر، والتي اعتبرها المركز مخالفة تبلغ غرامتها 10 آلا ريال لكل كائن.

وذكر بيان المركز، اليوم، أن إطعام الكائنات الفطرية يعدُّ مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويستوجب تطبيق العقوبة المقررة.

العقوبة تستهدف الحفاظ على التوازن البيئي

وتأتي هذه الغرامة في إطار الحفاظ على التوازن البيئي والحفاظ على التنوّع البيولوجي في المناطق الطبيعية، والتوعية بأهمية الحفاظ على النظام البيئي وعدم التدخل في حياة الكائنات الفطرية وموائلها الطبيعية.

واستنادًا للأحكام العامة من المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومشتقاتها؛ يتم تغريم المخالفين بـ500 ريال.

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