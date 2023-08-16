استطلاع: الذكاء الاصطناعي يسهّل الغش للطلاب في بريطانيا

كشف استطلاع رأي حديث عن أن المعلمين في بريطانيا يعتقدون أن طلابهم يستعينون بالذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجبات المدرسية، بما يمثل خطورة كبيرة تتمثل في "تعزيز الكسل والغش لديهم".

الذكاء الاصطناعي ينجز الواجبات المنزلية

وبحسب نتيجة الاستطلاع، الذي أجرته شركة "آر إم تكنولوجي" فإن واحداً من كل 10 معلمين من المشاركين في الاستطلاع، لا يستطيعون التفريق بين العمل الذي ينجزه طلابهم بأنفسهم أو ذلك الذي ينجزه الذكاء الاصطناعي.

وشمل الاستطلاع 500 معلم في المدارس الثانوية في بريطانيا، حيث قال 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي بات يحتاج إلى تنظيم أفضل، وعبر 31 بالمئة منهم عن رغبتهم في تدخل الحكومة لمراقبة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بالمدارس.

وكشف الاستطلاع أن ثلثي المعلمين يعتقدون أنهم يتلقون بانتظام واجبات منزلية مكتوبة طلبوها من التلاميذ، أنجزها في الحقيقة الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

الظاهرة عالمية

ورغم أن الاستطلاع يتحدث عن بريطانيا تحديدا، فإن ظاهرة استغلال الذكاء الاصطناعي في أداء الواجبات المدرسية والجامعية أصبح ظاهرة عالمية، حسبما أظهرت استطلاعات سابقة.

وتقول ميل باركر، وهي مديرة مدرسة سابقة ومستشارة حالية للشركة التي أجرت الاستطلاع: "هناك حاجة لوجود تنظيم حكومي (لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس)".

وأضافت أن هناك حاجة لتدريب أفضل للمعلمين لمواكبة التكنولوجيا سريعة التغير، حتى يتمكنون من القيام بثلاثة أمور، هي:

1- توجيه طلبتهم نحو الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي بشكل عام.

2- تحديد الاستخدام المناسب للذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية.

3- التفريق بين ما يعتبر غشا أو ممارسة حميدة أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي.

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